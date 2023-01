Addio al regista Paul Vecchiali. Amico di Truffaut, fu suo il primo film su Aids e omosessualità

Paul Vecchiali, regista, sceneggiatore e produttore francese, è morto all’età di 92 anni. Nato ad Ajaccio il 28 aprile 1930, ha attraversato sessant’anni di cinema, autoproducendo la maggior parte dei suoi lavori. Amico di François Truffaut, Jacques Demy e Agnès Varda, Vecchiali ha collaborato con i Cahiers du Cinéma e ha debuttato nel 1961 con il film muto Les Petits Drames, interpretato da Danielle Darrieux e andato perduto (il negativo fu distrutto prima della stampa delle copie). Grande ammiratore del cinema francese degli anni Trenta, figura anticonformista e anarchico, Vecchiali ha realizzato oltre cinquanta lavori tra grande e piccolo schermo, misurandosi con temi legati alla sessualità con una forte componente di ricerca sperimentale. Tra i suoi film, ‘Femmes Femmes’ (1974) che impressionò Pier Paolo Pasolini, ‘Corpo a cuore’ (1979), ‘L’impure’ (1991), ‘à vot’ bon cœur’ (2004) fino all’ultimo ‘Pas… de quartier’ (2022). Il suo titolo più celebre è forse ‘Once More – Ancora’, presentato alla Mostra di Venezia nel 1988, considerato il primo film francese a mettere in relazione Aids e omosessualità. Inoltre, Vecchiali ha prodotto i primi film di Jean Eustache, recitato in ‘Il verde prato dell’amore’ di Varda e coprodotto Jeanne Dielman, ’23, quai du commerce, 1080 Bruxelles’ di Chantal Akerman. Grande protagonista del cinema indipendente francese, ha scritto, diretto e prodotto film come Femmes Femmes, Corpo a cuore, Once More – Ancora. Ha collaborato con Jean Eustache, Agnès Varda e Chantal Akerman.