Addio al tenore Pedro Lavirgen, star della lirica mpndiale

Il tenore Pedro Lavirgen, una delle grandi stelle della generazione d’oro dei cantanti lirici spagnoli, è MORTO domenica 2 aprile all’età di 92 anni a Madrid. L’annuncio della scomparsa è stato dato dal Teatro de la Zarzuela di Madrid dove ha trascorso la maggior parte della sua carriera e dove debuttò nel 1962. L’artista, che si è esibito nei principali teatri d’opera del mondo, ha avuto tra i suoi ruoli più importanti quello di Radames in Aida di Giuseppe Verdi. Esordì nel coro del Teatro de la Zarzuela e una delle sue prime esibizioni pubbliche fu a Saragozza nel 1959, cantando la parte del tenore nell’opera Marina di Emilio Arrieta. Dopo aver lavorato con José Tamayo nella Compañía Lírica Amadeo Vives, Lavirgen nel 1964 fece il suo debutto internazionale in Messico nell’Aida; nello stesso anno interpretò il ruolo di Don José nella Carmen di Georges Bizet al Gran Teatre del Liceu di Barcellona, dove si è esibito per 18 anni consecutivi. Nel 1976 Lavirgen debuttò alla Scala di Milano, sempre nel ruolo di Radames, accanto a Montserrat Caballé. Seguirono i debutti alla Staatsoper di Vienna (dove si è esibito per 12 stagioni), al Metropolitan di New York, al Colón di Buenos Aires, all’Arena di Verona e nei teatri d’opera di San Francisco, Monaco di Baviera e Berlino tra gli altri. Tra i suoi ruoli figurano, oltre a Radames e Don José, Calaf in Turandot, Cavaradossi in Tosca, Manrico ne Il trovatore e Canio nei Pagliacci. Lavirgen non era un habitué degli studi di registrazione, anche se ha inciso diverse zarzuelas per l’etichetta Hispavox, come Bohemios e Doña Francisquita di Vives, La Dolorosa di Serrano e Luisa Fernanda di Moreno Torroba. Ma sono state pubblicate anche alcune sue registrazioni dal vivo, come un’eccellente Aida registrata a Parigi nel maggio 1973, con Jessye Norman e Fiorenza Cossotto, dove si possono verificare le dimensioni, l’estensione, la consistenza e la qualità della sua voce di grande tenore.