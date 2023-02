Addio alla fotografa Marirosa Toscani Ballo, sorella maggiore di Oliviero

Con il suo lavoro ha contribuito alla valorizzazione del design in Italia e nel mondo e con il marito Aldo Ballo aveva fondato lo studio fotografico che ha cambiato l’immagine e la comunicazione dell’architettura: la fotografa Marirosa Toscani Ballo è morta a Milano all’età di 92 anni. L’annuncio della scomparsa, come riferisce l’Adnkronos, è stato dato dal fratello minore, il celebre fotografo della moda e della pubblicità Oliviero Toscani. Nata a Milano il 25 marzo 1931, Marirosa era figlia d’arte: il papà era Fedele Toscani (1909-1983), reporter storico del “Corriere della Sera” e proprietario dell’agenzia Rotofoto. Aldo Ballo e Marirosa Toscani Ballo hanno dato vita, dagli anni ’50 allo studio fotografico Ballo, un punto di riferimento dei più importanti designer nel periodo più affascinante e vivace del design mondiale, grazie a un’attività incessante che è proseguita, anche dopo la morte di Ballo avvenuta nel 1994. Enzo Mari, Achille Castiglioni, Gio Ponti, Ettore Sottsass, Gae Aulenti, Ettore Sottsass, Enzo Zanusso, Vico Magistretti, Franco Albini, Aldo Rossi, Nanda Vigo, Mario Bellini, Philippe Starck, tutti nomi del grande design, si sono rivolti allo studio fotografico Ballo per la professionalità, l’intelligenza, l’ironia, l’eleganza, la creatività, e così molte delle loro fotografie sono entrate nell’immaginario collettivo e tutt’oggi pubblicate come immagini di riferimento. Lo studio Ballo ha realizzato numerosi progetti editoriali, grafici, pubblicazioni di cataloghi e periodici. Oltre alle riviste “Casabella” e “Domus”, molte collaborazioni sono state avviate dallo studio Ballo dalla genesi di diverse testate come: “Ottagono”, “Casa Vogue”, “Abitare”, “Arianna”, altro segno della grande attività di Aldo Ballo e Marirosa Toscani e delle loro tante attività per comunicare al meglio design e architettura.