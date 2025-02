Giornalismo napoletano in lutto per la morte di Bianca d’Antonio. Ne dà notizia il quotidiano il Mattino, quotidiano al quale ha a lungo collaborato. Laureata in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, napoletana, Bianca d’Antonio ha lavorato nelle testate Sport Sud, Corriere di Napoli, Diario, Il Secolo XIX, L’Avvisatore Marittimo. Ha collaborato a Shipping per “Il Mattino”. Ha diretto inoltre il settimanale “La Gazzetta del Mare e dell’Aria”.