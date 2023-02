Addio alla giornalista brasiliana Gloria Maria, prima conduttrice nera

La giornalista brasiliana Gloria Maria, icona televisiva e prima conduttrice nera di Tv Globo, è morta oggi a 73 anni in un ospedale di Rio de Janeiro, dove era ricoverata per un cancro. “Gloria Maria è stata una delle professioniste più talentuose del giornalismo brasiliano, ha lasciato un’eredità da pioniera per Tv Globo”, si legge in un comunicato del gruppo Globo, il più importante del Paese. La reporter debuttò sulla Tv Globo nel 1971, finché nel 1998 raggiunse la fama come conduttrice di Fantástico, programma domenicale con record di ascolti. Nell’occasione realizzò servizi in un centinaio di Paesi con uno stile caratteristico, affrontando in maniera molto personale eventi scioccanti o di alta emotività. “Ha segnato un’era nella televisione brasiliana, è stata la pioniera come giornalista nera in un momento in cui era molto difficile essere neri e avere successo, Gloria Maria sarà ben ricordata”, ha commentato la critica televisiva Patricia Kogut. “Sono molto emozionata, è stata un’ispirazione per me, è stata un grande riferimento, ha aperto la strada alle donne di colore in televisione”, ha dichiarato a sua volta la sua ‘erede’, anche lei nera, Maju Coutinho, attuale conduttrice di Fantástico.