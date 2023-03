Addio alla giornalista e scrittrice Bice Biagi. Figlia di Enzo, aveva 75 anni

Addio a Bice Biagi, custode della memoria del padre Enzo Biagi (1920-2007), il grande giornalista che per oltre mezzo secolo ha considerato il suo lavoro come un servizio che si rende al Paese e che ha lasciato in eredità alla figlia “una passione smisurata per la libertà”. La giornalista e scrittrice è morta all’età di 75 anni a Milano, dove viveva. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa da Articolo 21 di cui era “amica e garante”, oltre che fondatrice dell’associazione. I funerali si terranno sabato 18 marzo a Pianaccio, frazione di Lizzano in Belvedere, sull’Appennino bolognese, dove era nato il padre e dove per suo volere sarà sepolta accanto ai suoi cari. Nata a Bologna il 5 maggio 1947, BiceBiagi si era laureata in Lettere all’Università degli Studi di Milano, in piena epoca di lotte dei movimenti studenteschi, dove si impegnò con giovanile entusiasmo. Poi decise di abbracciare la professione giornalistica sulle orme del padre. Nel corso della sua carriera è stata direttrice delle riviste “Insieme”, “Intimità” e “Novella 2000” e vicedirettrice del settimanale “Oggi”. Nel 2007 Bice ha assistito il padre Enzo BIAGI, già malato, nella redazione della trasmissione “RT Rotocalco Televisivo”, trasmesso in prima serata su Rai 3 dal 22 aprile all’11 giugno 2007 per un totale di sette puntate: questo fu l’ultimo programma condotto in televisione da Biagi, rientrato in Rai dopo cinque anni di assenza in seguito al cosiddetto “editto bulgaro” dell’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi che si abbattè sul condurre di “Il Fatto”, un programma di approfondimento dopo il Tg1.