Addio alla moglie di Raiz, gli Almagretta: Sconvolti, ci mancherai

“Sconvolti e smarriti siamo vicini a Raiz per la scomparsa della sua dolce moglie Daniela. Ci mancherai”. Con questo messaggio su Instagram gli Almanegretta danno l’addio a Daniela Shualy, moglie di Raiz, al secolo Gennaro Della Volpe, il cantautore napoletano, già voce e leader del collettivo musicale, recentemente apparso nella celebre serie tv Rai “Mare Fuori”, nella quale ha vestito i panni del boss della camorra Don Salvatore Ricci. Raiz ha partecipato anche alla realizzazione della colonna sonora della fiction, firmata da Stefano Lentini.

Tanti sui social i messaggi di vicinanza a Raiz, che, solo il 27 marzo scorso, su Facebook, postando un’immagine del bacio tra due dei personaggi più amati di Mare fuori, Rosa Ricci e Carmine Di Salvo, dedicava alla moglie questo messaggio: “Quanno ‘o veco, nun ‘o credo, nun me pare overo ca ‘a cchiù bella d”e Quartieri fa ammore cu’ mme. Stasera su #rai2 h 21.00 finale di stagione per #marefuori4. La mia dedica personale va a @danielashualy, madre della mia rosa Lea e amore di una vita”.