Nexi balza in Borsa dopo la decisione, secondo gli analisti finanziari, di abbandonare la norma sul Pos nella legge di bilancio. A Piazza Affari il titolo di Nexi (l’azienda italiana che offre servizi e infrastrutture per il pagamento digitale per banche, aziende, istituzioni e pubblica amministrazione) è salito fino al 5% per poi proseguire in rialzo del 4% a 7,65 euro.