Addio alla Regina, presenti i pronipoti George e Charlotte. Assente l’ultimogenito Louis

Completo con giacca e cravatta blu per lui, bianca la camicia e nere le scarpe. Cappottino nero, ballerine con cinturino e cappello total black per lei. I pronipoti della regina Elisabetta II, il principe George di 9 anni e la principessa Charlotte di 7, hanno partecipato così ai funerali di stato per la nonna all’Abbazia di Westminster. Assente invece l’ultimogenito di William e Kate, Louis di 4 anni, che questa estate aveva attirato l’attenzione per le sue espressioni annoiate e infastidite sul balcone di Buckingham Palace durante le celebrazioni per il Giubileo della regina Elisabetta. Sui social media sono emerse perplessità circa la partecipazione dei due bambini alla cerimonia funebre, per alcuni troppo piccoli per un simile evento. Per altri, invece, la loro presenza ricordava quella di William e Harry ai funerali della principessa Diana loro madre, nella stessa chiesa nel 1997. Secondo in linea di successione dopo il padre William, George ha festeggiato i nove anni a luglio con una foto scattata da sua madre su una spiaggia di Norfolk, nell’Inghilterra orientale, in quella che è diventata una tradizione annuale per i compleanni dei figli di William e Kate. Il figlio di William è nato il 22 luglio del 2013 appena fuori Londra, al St. Mary’s Hospital a Paddington. E’ stato battezzato alcuni mesi dopo con il nome di George Alexander Louis e formalmente è il principe George di Cambridge. Come milioni di altri bambini in Gran Bretagna, George ha iniziato la scuola ai primi di settembre. Frequenta la Lambrook School, scuola privata vicino a Windsor.