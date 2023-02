Addio alla signora Banfi, morta la moglie del popolare comico Lino

Lutto in casa Banfi. L’inseparabile moglie di Lino Banfi, Lucia Sagrasta, è morta dopo una lunga malattia, a pochi giorni dal loro 61mo anniversario di matrimonio. La signora Lucia, da tempo malata di Alzheimer (come avevano raccontato negli ultimi anni gli stessi familiari), era nata nel 1938. E il primo marzo del 1962, dopo 10 anni di fidanzamento, aveva sposato Lino Banfi, la cui carriera era agli albori. Da allora, Lucia, dalla quale Lino ha avuto i due figli Walter Rosanna, lo ha accompagnato con discrezione durante tutta la lunghissima avventura professionale tra cinema e tv. L’annuncio della morte è stato dato sui social dalla figlia Rosanna, che accanto ad una foto della mamma Lucia giovane seduta ad un tavolino di un bar con un gelato in mano, ha scritto: “Ciao mami ora sei di nuovo così. Buon viaggio”. Sotto il post di Rosanna Banfi, tantissimi messaggi di condoglianze di personaggi del mondo dello spettacolo: da Mara venier a Sandra Milo, da Paola Saluzzi a Maria Grazia Cucinotta, da Andrea Roncato a Massimiliano Gallo.