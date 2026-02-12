Addio alla signora Maria Franca Ferrero, aveva da poco compiuto 87 anni

Milano, 12 feb. (askanews) – Addio a Maria Franca Fissolo Ferrero. La moglie dell’inventore della Nutella, si è spenta questa mattina presto nella sua casa di Altavilla, sulla prima collina di Alba, all’età di 87 anni.

Lo scorso 19 dicembre, la signora Maria Franca Ferrero era stata nominata dall’assemblea straordinaria del gruppo di Alba presidente onorario a vita. In quella circostanza, si era sottolineata la volontà di esprimere “un doveroso riconoscimento e manifestare forte gratitudine per la signora Ferrero per oltre ventisette anni amministratore e presidente della società, oltreché per la preziosa opera di sostegno e consiglio a fianco del marito, Michele Ferrero, fondatore del gruppo, in un arco di tempo più che cinquantennale”. Un riconoscimento, oltre che un incarico, che si era sommato a quello di presidente della Fondazione Piera, Pietro & Giovanni Ferrero di Alba, che l’aveva vista impegnata fino all’ultimo.

Nata a Savigliano il 21 gennaio del 1939, la signora Maria Franca Ferrero, dopo il ginnasio e il liceo, aveva studiato per diventare interprete. Poi a 22 anni l’assunzione in Ferrero, l’inizio di un legame che è stato una storia d’amore e imprenditoriale vissuta con discrezione e passione. E’ stata lei stessa a raccontarlo in una delle pochissime interviste rilasciata al Corriere due anni fa: “Ero appena tornata dalla Germania quando mi assunsero alla Ferrero, avevo solo 22 anni e mai avrei pensato che in pochi mesi la mia vita sarebbe cambiata completamente – confessò in quella occasione – Uno dei primi giorni mi chiamano ai piani alti e mi dicono che la traduttrice, che veniva da Milano e faceva l’interprete da quindici anni, non stava bene e andava sostituita subito perché stava per cominciare una riunione. Tutto andò liscio e alla fine Michele Ferrero si girò verso di me e mi disse: ‘È andata bene, complimenti'”.

Da quel primo incontro al matrimonio non passò troppo tempo. Nel 1962, infatti, convolarono a nozze e l’anno dopo nacque il loro primogenito Pietro, scomparso poi per un malore nel 2011 in Sudafrica. Nel 1964, poi, nacque Giovanni, attuale presidente esecutivo del gruppo che ha dato vita a oltre 35 marchi noti in tutto il mondo a partire dalla Nutella, venduti in più di 170 Paesi.

La signora Ferrero, che aveva fatto della riservatezza la sua cifra distintiva, per più di cinquant’anni ha condiviso col marito Michele ogni idea e decisione accompagnando la crescita dell’azienda in ogni sua fase. Dalla scomparsa del marito, il 14 febbraio del 2015, aveva continuato, lontano dai riflettori, a impegnarsi soprattutto in attività filantropiche, in qualità di presidente della Fondazione Ferrero, al motto di “Lavorare, creare, donare”. “È la filosofia che mio marito Michele Ferrero ha seguito in tutta la sua vita – diceva – e che ha trasmesso a me, alla sua famiglia e a tutti i dipendenti dell’azienda”.