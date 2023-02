Addio all’archeologo Jacopo De Grossi Mazzorin, esperto di archeozoologia

L’archeologo Jacopo De Grossi Mazzorin, tra i maggiori esperti di archeozoologia, disciplina che analizza i resti animali dei siti archeologici per ricostruire pratiche economiche, sociali e culturali delle comunità del passato, è morto a Roma all’età di 68 anni. I funerali si svolgeranno domani, martedì 7 febbraio, alle ore 15, nella chiesa di San Francesco d’Assisi in piazzetta Monte Gaudio a Roma. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie Monica Sorti e dai figli Agnese e Daniele. De Grossi Mazzorin era professore all’Università del Salento, dove ha tenuto gli insegnamenti di metodologie della ricerca archeologica, archeozoologia e storia dell’alimentazione nell’antichità. E’ stato direttore del Musa, il Museo storico-archeologico dell’Ateneo di Lecce. All’Università del Salento, presso il Dipartimento di Beni culturali, ha fondato il Laboratorio di Archeozoologia. Tra i suoi libri “Archeozoologia. Lo studio dei resti animali in archeologia” (Laterza, 2008), giunto alla quarta ristampa; “Gli animali a Roma. Tre millenni di interazione con l’uomo” (All’Insegna del Giglio, 2022); “Artigiani dell’osso, avorio e palco. Ornamenti, utensili e giochi dalla preistoria al Medioev” (UniSalento Press, 2012); “Economia e ambiente nell’Italia padana dell’età del bronzo. Le indagini bioarchelogiche” (Edipuglia, 2013). Ha fatto parte delle missioni archeologiche italiane in Siria (scavi di Ebla e Tell Tuqan), in Turchia (scavi di Mersin), in Nepal (scavi di Gotihawa), nella Repubblica Dominicana (scavi di Loma Perenal), in Marocco (scavi di Thamusida), Tunisia (scavi di Althiburos) e a Malta (scavi di Tas Silg) dove è stato il responsabile e coordinatore delle ricerche archeozoologiche. Dal 1990 era socio corrispondente dell’International Council for ArchaeoZoology e socio fondatore, nel 1995, dell’Associazione Italiana di ArcheoZoologia, di cui è stato consigliere e presidente dal 2011 al 2017.