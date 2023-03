Addio all’architetto britannico Michael Wilford, celebri i suoi edifici postmoderni

L’architetto britannico Michael Wilford, conosciuto per i suoi edifici postmoderni luminosi e colorati creati insieme a James Stirling, è morto all’età di 84 anni a Londra. L’annuncio della scomparsa, avvenuta il 10 marzo, è stata data da “The Architects’ journal”. Wilford è autore di numerosi progetti con Sterling, tra i quali spiccano il Teatro Studio di Stoccarda (1984) e l’ampliamento della Tate Gallery di Londra (1984-88). Nel 1994 si è occupato dell’Università di Arte e Musica di Stoccarda, progetto che nel 1997 gli è valso lo Stirling Prize, conferito dal Royal Institute of British Architects. Nel 2000 Wilford ha curato la realizzazione del Lowry Performing and Visual Arts Centre di Salford, e l’apliamento dell’Ambasciata inglese a Berlino, realizzando un caffè, una libreria e un ristorante. Nato a Surbiton il 9 settembre 1938, Wilford studiò presso la Kingston Technical School di Londra dal 1950 al 1955 e al Polytechnic of North London dal 1955 al 1963. Wilford fu assunto come assistente da Sir James Frazer Stirling (1924-1992) e James Gowan (1923-2015) nel 1960. Nel 1971 divenne partner di Sterling. A partire dal 1980 lo studio prese il nome di Stirling, Wilford and Associates, diventando uno dei più influenti nella storia dell’architettura britannica, realizzando progetti emblematici come il Number One Poultry nella City di Londra. La collaborazione di Wilford con Stirling è proseguita fino alla morte di quest’ultimo nel 1992, dopodiché Wilford ha continuato lo studio con il proprio nome. Trai progetti che portano la firma dell’architetto inglese i Carlton Gardens a Londra, la ristrutturazione di Palazzo Citterio/Museo di Brera a Milano, il Politecnico di Temasek a Singapore, The Lowry a Manchester e il concorso per il Museo Nazionale di Scozia a Edimburgo. Nella sua lunga carriera Wilford ha insegnato architettura presso le Università di Yale, Harvard, Rice e Cincinnati negli Stati Uniti, la University of Toronto e la McGill University di Montreal in Canada, e la Universitu of Sheffield nel Regno Unito. E’ stato inoltre visiting professor presso la Laverpool School of Architecture.