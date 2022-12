Addio all’architetto Mario Preti: fu tra i primi a studiare gli effetti del traffico sulle città

L’architetto Mario Preti, autorevole teorico e progettista nel settore dell’ecologia ambientale legata alla trasformazione del territorio, tra i pionieri degli studi dei piani della mobilità nelle aree urbane, è morto a Firenze all’età di 81 anni. I funerali si sono svolti questa mattina nella basilica di San Miniato al Monte. Nella sua lunga carriera si è occupato di problemi economico-ambientali nel campo urbanistico, ma nello stesso tempo è stato un attento studioso della città e della tecnologia antica come testimonia il suo libro “Diario e osservazioni di architettura di un viaggio in Egitto. Con una cronologia comparata delle civiltà antiche” (Polistampa, 2003). Nato a Firenze il 26 marzo 1941, laureato in architettura nel 1966, il professore Mario Preti, già docente di Estimo, Valutazione dei progetti ed Esercizio professionale ad Architettura, ha insegnato ininterrottamente dal 1977 al 2011 all’Università di Firenze, dove aveva iniziato la carriera accademica nel 1967. Preti è stato socio fondatore nel 1976 del Centro studi di Estimo ed Economia del Territorio e poi a lungo membro del consiglio direttivo. Dal 1983 al 2000 è stato consulente scientifico dell’Automobil Club di Firenze per le problematiche della mobilità urbana, dove poi è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione (2000-2014) e in seguito ha assunto la carica di vicepresidente e poi presidente. Dal 1986 al 1992 Preti è stato membro del Comitato Scientifico dell’Irpet – Istituto Regionale per la Programmazione Economica e Territoriale. Dal 1989 al 2001 è stato ininterrottamente presidente del Consiglio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Firenze e dal 1999 al 2006 presidente della Fondazione e centro Studi Professione Architetto di Firenze e Prato. Ha diretto la Direzione Mobilità del Comune di Firenze dal 2002 al 2004. Mario Preti ha approfondito dalla fine degli anni ’70 le tematiche territoriali occupandosi dei costi degli insediamenti dei piani dell’edilizia residenziale ‘economica-popolare’ con ricerche e seminari, articoli e libri. Nel 1983 ha pubblicato il libro “L’analisi dei costi di urbanizzazione: l’esempio dei Piani Peep a Firenze” (Edizione Medicea). E’ stato coautore del libro “Esercizio professionale per architetti” (Edizione Medicea, 1978). Ha poi ampliato la tematica territoriale studiando il problema della mobilità nelle aree urbane, occupandosi di piani del traffico. Nel 1985 ha pubblicato la ricerca “Indagine conoscitiva dei Piani e degli studi effettuati nell’area fiorentina concernenti la mobilità sul territorio 1950-1985” (Aci Firenze). Ha sviluppato la tematica dell’inquinamento del territorio e quindi delle metodologie per il disinquinamento come strumenti della pianificazione con la ‘teoria delle soglie’. Preti è stato co-fondatore dello Studio Planit di architettura urbanistica e ambiente nel 1972, effettuando precoci esperienze nel settore dell’ecologia ambientale legata alla trasformazione del territorio, incrementandole costantemente con aggiornamenti e ricerche. Lo Studio di Architettura Planit è specializzato in servizi integrati di progettazione – da sempre sviluppati in un’ottica di sostenibilità – e delle relative valutazioni ed analisi economiche e peritali.