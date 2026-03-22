E’ morto l’armatore napoletano Salvatore Lauro: fece dell’Alilauro uno dei principali operatori del settore

È morto Salvatore Lauro, armatore, imprenditore ed ex senatore della Repubblica, figura storica dell’imprenditoria marittima campana e tra i nomi più noti del trasporto veloce nel golfo di Napoli.

Originario di Ischia e figlio di armatore, Lauro guidava da anni il gruppo familiare legato ai collegamenti marittimi con le isole del Golfo, consolidando il marchio Alilauro come uno dei principali operatori privati del settore. Sotto la sua guida, il gruppo aveva ampliato collegamenti e servizi nel Tirreno, rafforzando le tratte verso Ischia, Capri e la Penisola Sorrentina, mantenendo centrale il ruolo del trasporto veloce nel sistema turistico regionale.

Un impegno tra impresa e istituzioni

Settantacinque anni, Lauro aveva anche ricoperto incarichi istituzionali, sedendo in Senato nelle file del centrodestra. Negli anni, aveva affiancato all’attività imprenditoriale una presenza costante nel dibattito economico e infrastrutturale del Mezzogiorno, intervenendo spesso su temi di mobilità marittima e turismo.

Nel 2025 aveva ricevuto il riconoscimento di Federitaly come “Ambasciatore dell’eccellenza italiana nel mondo” per il contributo dato allo sviluppo del comparto marittimo nazionale, un attestato del suo ruolo di protagonista nell’innovazione e nella valorizzazione del settore.

L’eredità di una vita dedicata al mare

La scomparsa di Lauro segna la fine di un’epoca per l’imprenditoria marittima campana, lasciando un’impronta indelebile sulla mobilità e sul turismo del golfo di Napoli, dove il trasporto veloce continua a essere un elemento chiave per l’economia e la connettività del territorio.