Addio all’artista Giorgio Salmoiraghi, ritrattista di Giovanni Paolo II

L’artista Giorgio Salmoiraghi, apprezzato ritrattista attivo per oltre mezzo secolo nell’ambito del rinnovamento della figurazione, è morto a Milano all’età di 86 anni. Le esequie funebri si sono svolte oggi a Brescia nella chiesa di San Giacinto a Lamarmora. Per questa chiesa agli inizi degli anni ’80 realizzò un grande trittico a tema sacro. Nato a Milano il 26 novembre 1936, città dove ha sempre vissuto e lavorato, Salmoiraghi studiò all’Accademia di Brera, dove fu allievo del pittore Federico Von Rieger. Nel 1960 fu tra i fondatori del “Rinnovamento dei Valori Classici”, insieme a Valmore Grazioli e Gabriele Mandel e con loro fu editore della rivista omonima, che si prefiggeva l’intento di coniugare arti classiche e moderne dando nuovo slancio alla ritrattistica, alle nature morte e alla pittura del paesaggio. Molto attivo negli anni ’60, Solmoiraghi nel 1964 e nel 1966 organizzò e partecipò alle mostra di arte contemporanea al Palazzo Reale di Milano; nel 1969 fu tra gli organizzatori della “Quarta Mostra di Arte Contemporanea” al Padiglione di arte contemporanea nella Villa Reale di Milano. In seguito si dedicò alla pittura a tema sacro: spicca in questo ambito il ritratto di Papa Giovanni Paolo II, appartenente alle collezioni del Vaticano e conservato nel Palazzo San Callisto a Roma. Sue opere sono esposte in gallerie pubbliche e private, come la Biblioteca Nazionale di Francia a Parigi e il Museo del Castello Sforzesco di Milano – Civica Raccolta Bertarelli.