Addio all’artista statunitense Dorothy Iannone. Aveva 89 anni

L’artista statunitense Dorothy Iannone, che ha realizzato opere gioiose sul piacere, il desiderio e il potere femminile, è morta all’età di 89 anni a Berlino. La scomparsa, dopo una breve malattia, è stata annunciata dalla galleria parigina ‘Air de Paris’ che la rappresentava. Nata a Boston nel 1933, Iannone alla metà degli anni ’60 incontrò l’artista Dieter Roth e insieme divennero figure importanti del movimento Fluxus di Dusseldorf: amanti fino al 1974, sono rimasti amici stretti fino alla morte di lui, avvenuta nel 1998. Nel 1976, grazie a una borsa di studio, Iannone si era trasferita a Berlino, dove ha vissuto fino alla morte. “L’amore e la libertà sono stati al centro del lavoro di Dorothy Iannone per sei decenni, con piena forza fino alla sua inaspettata morte il 26 dicembre”, ha dichiarato la galleria parigina in un comunicato. “Ci mancherà profondamente come artista originale, come essere umano intellettuale e impegnato, come amica affettuosa, divertente e compassionevole”.