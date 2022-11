Addio all’attore Mickey Kuhn, era l’ultimo superstite del cast di Via col vento

Addio a Mickey Kuhn, il bambino prodigio degli anni ’30 e ’40 che interpretò Beau Wilkes, il figlio di Olivia de Havilland e Leslie Howard, nel leggendario film “Via col vento” (1939). L’attore statunitense è morto domenica scorsa in una casa di riposo all’età di 90 anni a Naples, in Florida, come ha dichiarato la moglie Barbara Traci a “The Hollywood Reporter”. “Fino a poco tempo fa godeva di ottima salute”, ha detto la quinta moglie di Kuhn, sposata nel 1984. Dopo la scomparsa nel 2020 di Olivia de Havilland, che fu la celebre Melania, Kuhn era rimasto l’unico sopravvissuto del cast del kolossal “Gone with the Wind” (questo il titolo originale) diretto da Victor Fleming con Clark Gable e Vivien Leigh (Rossella O’Hara). Il ragazzo Kuhn ha anche recitato in “Dick Tracy” (1945) ed è stato la versione giovane di Kirk Douglas e Montgomery Clift rispettivamente in “Lo strano amore di Martha Ivers” (1946) e “Il fiume rosso” di John Wayne (1948). In “Un tram chiamato desiderio” (1951), Kuhn tornò a recitare con Vivien Leigh per interpretare un marinaio che dà indicazioni a Blanche DuBois. Per Leigh il giovane attore era un portafortuna: lei vinse i suoi due Oscar come miglior attrice con lui nel cast.