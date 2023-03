Addio all’attore, regista e stuntman statunitense Ricou Browning

Il regista, sceneggiatore, attore e stuntman statunitense Ricou Browning, che ha vestito i panni del minaccioso Uomo-pesce nelle scene subacquee del film “Il mostro della laguna nera” (1954), è morto all’età di 93 anni a Southwest Ranches, in Florida.

L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla figlia Kim a “The Hollywood Reporter”. “Mio padre ha avuto una carriera favolosa nell’industria cinematografica, fornendo un intrattenimento meraviglioso per le generazioni passate e future”, ha dichiarato la figlia. Browning, che raccontava di poter trattenere abitualmente il respiro per quattro minuti alla volta, ha interpretato ‘Gill-Man’ (letteralmente l’Uomo-branchia) l’Uomo-pesce nel film “Il mostro della laguna nera” di Jack Arnold, il classico dell’horror fantascientifico in 3D della Universal Pictures con Julie Adams nel ruolo della fidanzata di un ricercatore (Richard Carlson) in una spedizione scientifica in Amazzonia.

Dopo che l’Uomo-pesce è entrato a far parte della Hall of Fame dei mostri della Universal insieme a personaggi come Frankenstein, Dracula, L’uomo lupo e La mummia, Browning è tornato per i sequel “La vendetta del mostro” (1955), anch’esso in 3D e sempre diretto da Arnold, e “Il terrore sul mondo” (1956) di John Sherwood. Browining è stato anche stuntman in “20.000 leghe sotto i mari” (1954) di Richard Fleischer, ha fatto da controfigura a Jerry Lewis in “C’era una volta un piccolo naviglio” (1959). Inoltre Browning è stato protagonista del combattimento con l’arpione in “Agente 007 – Thunderball: operazione tuono” (1965), e in un’altra scena subacquea in “Mai dire mai” (1983).