Addio all’ex parlamentare Pci Pierluigi Onorato, si scontrò con Cossiga e Dell’Utri

Morto a Firenze, Pierluigi Onorato, già magistrato di Cassazione e parlamentare di Pci e Sinistra Indipendente prima da deputato poi come senatore. Onorato era nato a La Maddalena il 17 agosto 1938, è deceduto ieri nella sua casa nel capoluogo toscano. Lavorò al tribunale di Prato, in magistratura si pose in evidenza come componente dell’esecutivo dell’Associazione Nazionale Magistrati. Nel 1979 è stato eletto deputato del Pci a Firenze per l’VIII legislatura e successivamente riconfermato per la IX. Nel 1987 è stato invece eletto senatore per la X legislatura, aderì a Sinistra Indipendente. Rientrò poi in magistratura, fu consigliere della Corte di Cassazione. Onorato è ricordato anche per gli attacchi a Francesco Cossiga, che lui denunciò più volte e da cui ricevette querele; il confronto arrivò fino alla Corte Costituzionale. Tra i temi di scontro, l’attività di Gladio; come membro della commissione parlamentare di controllo sui Servizi Segreti, Onorato insieme a Aldo Tortorella e Ferdinando Imposimato definì la struttura “più che illegittima”.

Negli anni 2000 attaccò Marcello Dell’Utri querelandolo per diffamazione a mezzo stampa a causa di affermazioni in cui l’ex senatore di Fi lo accusava di averlo condannato perché il magistrato lo considerava un avversario politico. Pierluigi Onorato è stato anche primo presidente e poi presidente onorario della Fondazione padre ‘Ernesto Balducci’, il religioso di cui è stato stretto amico e collaboratore, e per alcuni anni presidente di “Testimonianze”. Inoltre è stato presidente nazionale della Lega Italiana per i Diritti e la Liberazione dei Popoli. Negli anni ’90 Onorato a Firenze fondò e fu presidente dell’associazione politica Help che riuniva giovani eletti nelle istituzioni provenienti dal Pci e dalla Dc. I funerali si terranno domani 7 marzo alle ore 15 alla chiesa della Badia Fiesolana (Firenze).