Addio all’inventore del Led, Nick Holonyak Jr.

– L’ingegnere statunitense Nick Holonyak Jr., l’inventore del Led, in quanto è stato il primo a metterne a punto nel 1962 un esemplare funzionante mentre lavorava come consulente per la General Electric, è morto domenica 18 settembre a Urbana, nell’Illinois, all’età di 93 anni. L’annuncio della scomparsa del rinomato innovatore dell’illuminazione è stato dato Università dell’Illinois di cui era professore emerito. A Holonyak si deve lo sviluppo del primo Led pratico a spettro visibile, oggi comunemente utilizzato in tutto il mondo in lampadine, display e laser. Tra i primi ricercatori di materiali semiconduttori e pioniere nel campo dell’optoelettronica – con dispositivi che convertono l’elettricità in luce o viceversa – Holonyak ha contribuito anche alle tecnologie degli interruttori dimmer domestici, dei laser che fanno funzionare i lettori cd e dvd, delle linee di comunicazione a fibre ottiche e di altri dispositivi elettronici e di comunicazione. Due presidenti americani hanno onorato Holonyak con prestigiosi premi nazionali: George W. Bush con la National Medal of Technology and Innovation nel 2002 e George H. W. Bush con la National Medal of Science nel 1990 per “i suoi contributi come uno dei più prolifici inventori della nazione nell’area dei materiali e dei dispositivi semiconduttori”. Nato il 3 novembre 1928 a Zeigler, in Illinois, figlio di un minatore immigrato dall’Impero austro-ungarico, Holonyak ha lavorato presso la Illinois Central Railroad prima di diventare il primo della sua famiglia a perseguire un’istruzione superiore. Ha conseguito il bachelor, il master e il dottorato presso l’Università dell’Illinois. Ha poi lavorato per i Bell Labs, i Signal Corps dell’esercito americano e la General Electric prima di entrare nella facoltà dell’Università dell’Illinois nel 1963.

Mentre lavorava alla General Electric, il 9 ottobre 1962 Holonyak dimostrò il primo diodo a emissione di luce visibile. Mentre in precedenza i Led a infrarossi erano stati realizzati con il materiale arseniuro di gallio, Holonyak creò cristalli di fosfuro di arseniuro di gallio per realizzare un Led che emettesse una luce rossa visibile. “Per fortuna ero un ingegnere e non un chimico. Quando sono andato a mostrare il mio LED, tutti i chimici della General Eletric mi hanno detto: ‘Non puoi farlo. Se fossi un chimico, sapresti che non funzionerebbe’. Io ho risposto: ‘Beh, l’ho appena fatto e vedete, funziona!”, ha raccontato Holonyak in un’intervista del 2012. All’Università dell’Illinois Holonyak è stato titolare della cattedra John Bardeen in Ingegneria elettrica e informatica e Fisica. Nel 1977 Holonyak e i suoi assistenti hanno dimostrato il primo laser a pozzo quantico, oggi utilizzato nelle fibre ottiche, nei lettori cd e dvd e nei dispositivi medici diagnostici.

Più di recente Holonyak ha sviluppato una tecnica per piegare la luce all’interno dei chip di arseniuro di gallio, uno sviluppo che consente ai chip dei computer di trasmettere informazioni con la luce anziché con l’elettricità. Insieme al collega Milton Feng, professore dell’Illinois, Holonyak ha anche sviluppato il laser a transistor, un transistor con uscite sia luminose che elettriche che potrebbe consentire tecnologie di comunicazione ad alta velocità di prossima generazione. “Abbiamo perso un membro leggendario della nostra famiglia dell’Università dell’Illinois, che ha letteralmente portato tutti a vedere il mondo in un modo nuovo e migliore”, ha dichiarato il Cancelliere Robert J. Jones. Tra i suoi numerosi riconoscimenti figurano il Queen Elizabeth Prize for Engineering (2021), il National Academy of Engineering’s Draper Prize (2015), il Lemelson-Mit Prize (2004), il Global Energy Prize from Russia (2003), l’Institute of Electrical and Electronics Engineers Medal of Honor (2003), il Japan Prize (1995), il National Academy of Sciences’ Award for the Industrial Application of Science (1993) e l’Optical Society’s Charles Hard Townes Award (1992). Holonyak era membro della National Academy of Engineering, della National Academy of Sciences, della National Academy of Inventors, dell’American Academy of Arts and Sciences, dell’International Electrical and Electronic Engineering Society, dell’American Physical Society, dell’Optical Society of America e della Russian Academy of Sciences.