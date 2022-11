Addio allo scrittore tedesco Magnus Enzensberger

E’ morto, all’eta’ di 93 anni, a Monaco di Baviera, Magnus Enzensberger, celebre scrittore tedesco. Enzensberger condusse studi di letteratura e filosofia presso le università di Erlangen, Friburgo in Brisgovia, Amburgo e alla Sorbona di Parigi. Scrisse versi e saggi, ma anche opere per teatro e cinema, radiodrammi, romanzi e libri per bambini. I suoi libri sono stati tradotti in più di 40 lingue. In Italia è conosciuto, soprattutto per il libro per bambini Il mago dei numeri, che racconta in modo divertente e romanzato alcuni argomenti della matematica, divenuto un best seller anche per gli adulti.