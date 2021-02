Addio Burian, via libera all’alta pressione. Entro mercoledi aumento delle temperature di oltre 10 gradi

Stop al gelo, in arrivo clima da primavera anticipata grazie all’alta pressione dalla Penisola iberica. In arrivo un nuovo drastico cambiamento del tempo in Italia, con l’arrivo di un clima di primavera anticipata. Dopo essere stata interessata dal gelo siberiano nel corso degli ultimi giorni, con il vento di Burian che ha riportato la neve fino a quote bassissime e la colonnina di mercurio scesa ampiamente sotto lo zero da Nord a Sud. Grazie alla costante presenza dell’anticiclone, entro mercoledì 17 assisteremo a un aumento via via più deciso delle temperature: a Milano e Torino si toccheranno punte di 12 gradi, 11 gradi a Firenze, Roma e Napoli, mentre a Palermo si raggiungeranno i 13 gradi; sulla Sardegna potranno localmente superarsi i 14 gradi.