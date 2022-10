Addio Fit, ora si chiama Fitp: Federazione italiana tennis e padel

È nata oggi, a Firenze, la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP). Lo ha deciso la sessantesima Assemblea Nazionale della Federtennis, riunitasi in sessione straordinaria presso l’Hotel Hilton Metropole di Firenze. La decisione sarà adesso sottoposta al vaglio della Giunta Nazionale del Coni: se approvata, la nuova denominazione inizierà a essere utilizzata a partire dal primo gennaio 2023. Non è un caso che l’Assemblea si sia riunita in questa città. Proprio a Firenze, il 16 maggio 1910, ha mosso i primi passi la Federazione Italiana Lawn Tennis, che allora contava su 26 affiliati, il cui nome è stato poi modificato nel 1933 con l’abolizione della parte in lingua inglese. La proposta di modifica dello Statuto con l’introduzione del nuovo cambio di denominazione è stata presentata ai delegati di tutte le società affiliate alla Fit, a oggi diventate 3.734, dal presidente Angelo Binaghi ed è stata approvata all’unanimità. Erano presenti 1.527 circoli, pari al 49,9%, che esprimevano 2.021 voti, pari al 54,8% del totale.