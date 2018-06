Addio a Francesco Forleo, fu commissario per l’emergenza rifiuti a Napoli

E’ morto oggi a Genova Francesco Forleo, 76 anni, ex questore di Milano, Firenze e Brindisi, per due mandati parlamentare indipendente del Pci poi Pds, fondatore e poi segretario nazionale del sindacato di polizia Siulp, alla fine, da prefetto, commissario dell’emergenza rifiuti di Napoli nei primi anni 2000. Brindisino trapiantato a Genova, il suo nome era salito alla ribalta delle cronache nazionali nel 1998 quando fu arrestato da questore di Milano per un episodio di 3 anni prima a Brindisi, al suo primo incarico da questore: nel corso di un’operazione di polizia per contrastare il fenomeno del contrabbando via mare, uno scafista pugliese resto’ ucciso per un colpo partito dall’elicottero dove c’era lo stesso Forleo con diversi dirigenti e funzionari della questura brindisina. Il processo a Forleo e gli altri poliziotti arrestati si e’ trascinato fino al 2015 tra alterne vicissitudini. Alla fine la posizione del questore Forleo è stata stralciata per il subentro della malattia che ora lo ha stroncato. Lascia una moglie e la figlia Francesca Forleo, giornalista al Secolo XIX di Genova. I funerali martedi’ mattina a Genova.