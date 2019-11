Addio moka, un italiano su due sceglie cialde e capsule. Caffè Roko, nuova gamma di monodose

“Ci vediamo per una pausa caffè?” è un invito che può avere varie declinazioni legate al luogo e alla modalità di consumo. Dal classico espresso del bar alla tradizionale moka, passando per il caffè in cialde e in capsule.

Cerchiamo di capire cosa preferiscono i coffee lovers. Secondo una ricerca condotta da “Supermercato 24” (fonte: vendingnews.it) gli italiani mettono al primo posto, tra i vari formati esistenti, il caffè monoporzionato: cialde e capsule sono le soluzioni più popolari, quasi 1 italiano su 2 (45%) le preferisce alla classica moka.

Come mai piace così tanto il monoporzionato? Praticità e velocità sono le parole chiave che contraddistinguono questa pausa caffè, super versatile e adatta sia alla casa, sia ai luoghi di lavoro. E i consumatori sono sempre più attenti anche ai diversi prodotti, spaziando tra le varie miscele, alla ricerca della tipologia più vicina ai propri gusti.

Caffè Roko risponde a pieno a queste nuove esigenze con una gamma di prodotti monodose, composta dalla linea cialde e linea capsule, entrambe declinate a loro volta in cinque miscele: Gold, Top, Classico, Dek e Bio.

Per chi preferisce un caffè corposo, dal gusto morbido e soave, gli esperti Roko consigliano la raffinata miscela Gold, ottenuta prevalentemente da caffè Arabica del Centro e Sud America.

Se, invece, si cerca un gusto più dolce, allora la miscela Top è l’ideale, con le sue note dolci di cioccolato e frutta secca.

Per i coffee lovers alla ricerca di un caffè dal carattere più intenso, Roko Classico risponde perfettamente a quest’esigenza.

La proposta di Roko si conclude con il Dek, per chi preferisce il decaffeinato, e con il Bio, un’ottima miscela di caffè provenienti esclusivamente da coltivazioni biologiche.

Per scoprire tutto sui formati disponibili e relativi confezionamenti è possibile inviare un’email all’indirizzo: info@cafferoko.com

La pausa caffè è…un piacere che non si dimentica, con caffè Roko!