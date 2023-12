Jacques Delors, scomparso all’età di 98 anni, era nato il 20 luglio 1925 a Parigi, ed è stato una figura chiave nella storia politica ed economica dell’Unione Europea nel XX secolo. Delors è noto soprattutto per il suo ruolo fondamentale come presidente della Commissione Europea e per il suo contributo significativo all’adozione dell’Euro. Fu ministro dell’Economia e delle Finanze in Francia, promuovendo diverse nazionalizzazioni, nei primi anni 80. Tuttavia, è stato nel 1985 che Delors ha raggiunto il culmine della sua carriera quando è stato eletto presidente della Commissione Europea, rimanendo in carica per 10 anni in cui Delors ha svolto un ruolo cruciale nel plasmare il futuro dell’Unione Europea. È stato un fervente sostenitore dell’integrazione europea e ha lavorato instancabilmente per promuovere l’unità politica ed economica del continente. La sua leadership è stata determinante per lo sviluppo del mercato unico europeo, che ha rimosso le barriere commerciali tra gli Stati membri, facilitando la libera circolazione di beni, servizi, persone e capitali.Uno dei suoi contributi più significativi è stato il suo impegno per l’introduzione di una moneta unica europea. Delors ha giocato un ruolo centrale nel preparare il terreno per l’adozione dell’Euro attraverso il “Rapporto Delors nel 1989. Questo piano delineava una serie di passi verso l’unione economica e monetaria, che includevano la creazione di una Banca Centrale Europea e l’adozione di una moneta unica per alcuni stati membri dell’Unione Europea.

L’approccio di Delors alla cooperazione europea si è distinto per la sua visione ambiziosa e il suo pragmatismo politico. Ha lavorato duramente per ottenere il consenso tra gli Stati membri e ha dimostrato un notevole talento nel negoziare compromessi che hanno consentito l’avanzamento dell’integrazione europea. Dopo il termine del suo mandato alla Commissione Europea nel 1995, Jacques Delors ha continuato a essere una figura di riferimento nel dibattito europeo, contribuendo con i suoi saggi e interventi alla discussione sul futuro dell’Unione Europea. La sua eredità è rimasta indelebile nella storia dell’UE, poiché il suo lavoro ha gettato le basi per l’economia e la politica monetaria dell’Unione Europea moderna, con l’introduzione dell’Euro nel 1999 (come moneta virtuale) e la sua adozione effettiva come valuta fisica nel 2002 in molti paesi membri. Delors è stato riconosciuto per la sua determinazione nell’avanzare verso un’Europa unita e prospera, diventando una figura di spicco nella storia dell’integrazione europea.