Adecco apre le candidature per l’Academy “Robotics and Industry 4.0”, UniParthenope tra i partner

Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, ha aperto le candidature per l’Academy “Robotics and Industry 4.0”, un progetto formativo disegnato in collaborazione con Comau Academy, Skills4u, Asse4 e l’Università degli Studi di Napoli Parthenope che si rivolge ai diplomati degli Istituti Tecnici Industriali per accompagnarli gratuitamente, con una formazione specializzata, nel loro ingresso nel mondo del lavoro nell’ambito della robotica industriale. Il progetto ha infatti l’obiettivo di creare un ponte di conoscenza tra Istituti Scolastici e Aziende mettendo i partecipanti di “Robotics And Industry 4.0” nelle migliori condizioni per trovare un’opportunità professionale in un settore in grande crescita e sviluppo. L’Academy si rivolge quindi ai diplomati degli Istituti Tecnici Industriali e formerà due profili professionali specifici: Programmatore 4.0 e Manutentore 4.0. Ogni percorso prevede la partecipazione di 15 allievi e si svolgerà in un periodo di 6 settimane per un impegno complessivo di 240 ore di formazione, sia teorica che pratica per le tematiche relative alla programmazione e manutenzione della robotica industriale. La sede dell’Academy sarà in Villa Doria d’Angri a Napoli presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope.