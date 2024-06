Adecco ricerca oltre 2 mila addetti nel settore della ristorazione

Secondo il rapporto annuale di Fipe-Confcommercio, nel corso del 2023 il settore della ristorazione ha registrato un aumento del fatturato del 13,6%. Solo nel mese di giugno, la domanda di lavoro ha superato le 200 mila risorse che, tuttavia, in quasi la metà dei casi si è stimato sarebbero rimasti scoperti. Per il 2024, gli imprenditori del settore prospettano una tendenza positiva e, di fronte alla prospettiva di una domanda ancora in crescita, l’assunzione di nuovo personale diventa cruciale. Per contribuire a colmare questo gap, Adecco, società di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, seleziona oltre 2000 figure in tutta Italia per i ruoli di camerieri, banconisti, cuochi e responsabili di sala.

Tra i requisiti richiesti per accedere alle selezioni figurano flessibilità, capacità di lavorare in team, buona pianificazione del lavoro per obiettivi e rispetto delle tempistiche, eccellenti capacità di comunicazione, resistenza allo stress e disponibilità a lavorare su turni, da lunedì a domenica.

Ai candidati che ambiscono al ruolo di cameriere è richiesta, inoltre, una buona conoscenza delle lingue straniere. Per coloro che invece sono interessati a candidati per la posizione di banconista, l’esperienza pregressa nel settore rappresenterà un requisito preferenziale.

Maggiori informazioni sulle modalità di candidatura sono disponibili a questo link: https://www.adecco.it/work-and-study

Le candidature sono aperte anche a giovani studenti desiderosi di conciliare studio e lavoro eintraprendere una prima esperienza professionale, con la possibilità di migliorare le proprie doti comunicative, di problem solving e di lavoro in team.