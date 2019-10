Adele Pomponio (Inail): In aumento in Campania gli incidenti sul lavoro

“Nei primi mesi del 2019, sono aumentati del 3% gli incidenti mortali sul lavoro. È un dato nazionale e la Campania non si distacca da questo trend”. Lo ha detto Adele Pomponio, direttore vicario Inail Campania, in occasione del II Hse Symposium, ideato e organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università di NAPOLI “Federico II”, dall’Associazione Europea per la Prevenzione, insieme con Ebilav, Fondolavoro e con la collaborazione dell’Inail, di numerosi Ordini Professionali e di quindici Atenei italiani. “Le statistiche segnano un andamento che è sempre lo stesso – ha affermato – gli infortuni sul lavoro non diminuiscono, restano sostanzialmente gli stessi”. “Stiamo portando avanti molte azioni – ha sottolineato – per diffondere una cultura della sicurezza sul posto di lavoro che possa ridurre gli infortuni, soprattutto quelli mortali”. “Purtroppo è un trend per il quale non riusciamo ad avere un segno negativo – Su questo dobbiamo fare ancora di più”. “L’azione deve essere mirata – ha aggiunto – la sicurezza sul lavoro deve diventare una bagaglio culturale”.