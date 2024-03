Adesione Svezia nella Nato celebrata anche nella Base JFC a Napoli

Cerimonia di alzabandiera ospitata dal comandante, l’ammiraglio Munsch

Roma, 11 mar. (askanews) – L’adesione della Svezia alla Nato è stata celebrata anche nella base JFC (Joint Force Command), con sede a Giugliano in Campania, nella frazione di Lago Patria, con una cerimonia di alzabandiera alla quale ha partecipato il personale militare e civile di tutte le nazioni rappresentate al comando di Napoli. Il comandante del JFC Naples, l’ammiraglio Stuart B. Munsch, ha ospitato la cerimonia, ha dato il benvenuto all’Ambasciatore ringraziando la Svezia per l’impegno espresso come partner dell’Alleanza in tutti questi anni.