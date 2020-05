Adler Plastic, la solidarietà di Vito Grassi: Vicini al Gruppo e al presidente Paolo Scudieri

“In questa tragica vicenda desidero esprimere la vicinanza e la solidarietà, personale e di tutti gli imprenditori napoletani, alla famiglia della vittima, al Gruppo Adler e al Presidente Paolo Scudieri”. A dichiararlo è Vito Grassi, Presidente di Unione Industriali Napoli e di Confindustria Campania. “L’esplosione di Ottaviano – continua Grassi – in un periodo drammatico come quello che stiamo vivendo, in cui le imprese sono chiamate a guidare il Paese verso una nuova rinascita, ci colpisce come operatori economici ma soprattutto come cittadini. L’auspicio è che il Gruppo Adler, eccellenza produttiva della nostra area, reagisca con prontezza e con tutta la capacità che gli viene riconosciuta, e riprenda presto il suo percorso di costante crescita sui mercati globali, ma di base sempre sul nostro territorio”.