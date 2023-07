Adolfo Pellegrino nuovo Chief innovation officer di Banco Bpm

A partire dall’inizio di luglio Adolfo Pellegrino è entrato a far parte della squadra di manager di Banco Bpm in qualità di Chief Innovation Officer (CIO). Dopo aver lavorato diversi anni nell’investment banking e nella consulenza aziendale in JP Morgan e Accenture, dal 2003 al 2018 Adolfo Pellegrino ha proseguito la sua carriera professionale in primarie realtà nazionali e internazionali del mondo bancario – Capitalia, Unicredit, BNP Paribas BNL – con incarichi di responsabilità, in Italia e all’estero, in ambito Information Technology, Innovation e Transformation, Operations, Organizzazione e Procurement. Dal 2019 a oggi ha continuato la sua esperienza lavorativa nel settore dei servizi e dei pagamenti digitali, dapprima con il ruolo di Global Chief Customer Operations di SIA e più recentemente come CEO e General Manager di ServiceHub e Head of Operations Transformation Italy del Gruppo Nexi.