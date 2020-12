Adotta una vite, via al progetto di Vitigni Irpini: come produrre e lanciare un vino di eccellenza

Nasce in Campania “Adotta una vite”, il progetto di “Vitigni Irpini”. L’idea di due avellinesi, maturata durante il lockdown di marzo dovuto alla pandemia Covid19, è diventata realtà grazie al sito www.vitigniirpini.com. Adottare una vite, un singolo filare di vigna con i suoi grappoli, seguendo passo dopo passo le diverse fasi della crescita fino all’imbottigliamento, e ricevere a casa, il “proprio” vino. È questo il cuore del progetto enoturistico di “adozione a distanza” che approda in una delle zone vitivinicole più pregiate d’Italia: l’Irpinia con le sue tre storiche Docg Taurasi, Fiano di Avellino e Greco di Tufo. Nasce così il sito www.vitigniirpini.com il portale di riferimento per chi ama il vino made in Irpinia e per chi vuole provare l’esperienza di veder crescere il proprio filare fino a diventare vino.

Vitigni Irpini è un progetto di promozione turistica del territorio ma anche un wine shop e un portale dove poter degustare online i vini con i produttori. L’Irpinia è una terra ricca di tradizioni culturali ed enogastronomiche. E’ la prima zona del Sud Italia ad aver avuto la DOCG, nel 1993 con il Taurasi; nel 2003 con Fiano di Avellino e Greco di Tufo. Ancora oggi è la prima che vanta tre Docg.

Chi arriva in Irpinia può assaggiare almeno 80 diversi tipi di Taurasi, 60 di Fiano di Avellino e altrettanti di Greco di Tufo. Diversi per caratteristiche da vigneto a vigneto, per l’esposizione al sole, dal clima che cambia nel raggio di pochi chilometri, per la lavorazione e la filosofia della cantina; ognuno con la sua personalità. Dietro a ogni singola bottiglia di vino, che arriva sulle nostre tavole, c’è tanto da scoprire, a partire da chi lo lavora.

La nascita del progetto

Il progetto nasce nel 2018 dalla pagina social “Vitigni Irpini” un modo innovativo per promuovere, attraverso degustazioni online con le aziende vinicole, il territorio irpino. L’idea ben accolta sia dai produttori, sia dai professionisti del settore, sia da semplici appassionati del mondo del vino. Dopo due anni di lavoro intenso, tra incontri e webinar con i produttori vinicoli, a marzo 2020, in pieno lockdown, nasce l’idea “Adotta una vite” che dal 16 dicembre è realtà.



Perché adottare una vite

Con “Adotta una Vite” puoi avere la gioia di veder crescere i tuoi grappoli d’uva e scoprire allo stesso tempo la meravigliosa Irpinia. Seguirai da vicino la vite che hai deciso di adottare e seguirai tutto il suo processo, dalla crescita della vigna all’imbottigliamento.

Per ricevere le bottiglie di vino del tuo personale filare, per un vino veramente unico, in ogni senso.

Perché contribuisci alla salvaguardia di un territorio ancora intatto, tutelando il lavoro necessario alla nascita di un vino autentico e artigianale.

Perché potrai regalare un’emozione unica a un appassionato di vini. Acquistando il pacchetto, infatti, visiterai i vigneti e la cantina per toccare con mano (e con occhi) quello di cui si parla.

Cosa comprende il pacchetto

Un certificato di adozione: riceverai direttamente a casa tua il “Patto di adozione” per la zona e la cantina che hai deciso di seguire.

I prodotti: subito per te 3 bottiglie per l’annata in commercio, 6 bottiglie prodotte dalla “tua vite” che riceverai appena usciranno in commercio in base alle regole, i tempi previsti dal disciplinare Docg e la filosofia della cantina.

La personalizzazione delle etichette per le 6 bottiglie prodotte dalla “tua vite”.

Gadget: insieme alla spedizione, iniziale, delle 3 bottiglie e la pergamena del patto di adozione, ti sarà inviato anche un gadget.

Pernottamento e colazione: 1 notte per 2 persone nelle strutture in Irpinia; in base alle disponibilità si sceglierà la struttura nei pressi della cantina.

Degustazione dei prodotti tipici con abbinamento di vini, per 2 persone, presso la cantina da te scelta al momento dell’acquisto del pacchetto “Adotta una vite”.

E infine uno sconto del 10% che riceverai via email per acquistare, sul wine shop www.vitigniirpini.com.