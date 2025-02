Adr, stabilizzazione per 139 lavoratori: il 55% sono donne

Nuove assunzioni a tempo indeterminato e la stabilizzazione di rapporti di lavoro part-time in Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys. Da gennaio 2025, 139 dipendenti sono stati stabilmente integrati all’interno degli organici operativi delle aziende del Gruppo che sviluppa e gestisce gli scali di Fiumicino e Ciampino. L’età media del personale coinvolto è di 38.7 anni, con una componente femminile che rappresenta il 55% del totale. “È il risultato – si legge in un comunicato della società – della firma di due nuovi, importanti accordi tra ADR e le organizzazioni sindacali del Trasporto Aereo e del Multiservizi. Aeroporti di Roma consolida così l’investimento nel capitale umano e prosegue la politica di assunzioni a tempo indeterminato, offrendo garanzie e certezze al proprio personale e alle rispettive famiglie. Questo nuovo piano interessa lavoratrici e lavoratori impiegati in diversi settori aeroportuali, a partire dalla sicurezza, l’assistenza ai passeggeri a ridotta mobilità, l’informazione ai viaggiatori e le attività di pulizie”. Questi importanti risultati sul fronte occupazionale sono il riflesso del grande percorso di rilancio e sviluppo aeroportuale posto in essere da Aeroporti di Roma che, unitamente ad un piano di investimenti già attuato per circa 3 miliardi di euro negli ultimi dodici anni, ha anche consentito di aumentare il numero totale dei dipendenti di circa 2.000 unità, da 2.227 lavoratori agli attuali 4.213. Inoltre, i contratti a tempo indeterminato, da 1.870, sono quasi raddoppiati, passando a 3.523, con 1.653 stabilizzazioni complessive.