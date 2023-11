Adrian Messerli supervisore degli hotel Four Seasons per l’area Emea

Four Seasons Hotels and Resorts nomina Adrian Messerli nuovo presidente Hotel operations per l’area Emea, con la responsabilità di supervisionare oltre 40 hotel, resort e residenze.

Prima di entrare in Four Seasons nel 2005, Messerli consegue una laurea presso l’École hôtelière de Lausanne. Successivamente comincia la sua carriera con il gruppo, che lo vede assumere sempre maggiori responsabilità durante i suoi incarichi negli Stati Uniti, ai Caraibi, in Sud America, in Cina, in Africa, in Medio Oriente e in Europa.

Dopo il ruolo di general manager alle Seychelles e a Shanghai, recentemente è stato regional vice president e general manager del Four Seasons Hotel and Private Residences di Madrid. Oltre a occuparsi di ristorazione, è membro della Global Spa Task Force dell’azienda. Al di fuori di Four Seasons, è un membro attivo della Chaîne des Rôtisseurs e socio fondatore di una scuola di cucina a Evora, in Portogallo, che si occupa della formazione di giovani svantaggiati.