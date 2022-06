Adriano Giannola confermato presidente della Svimez. Nel nuovo Cda tre donne

Il Consiglio di amministrazione della Svimez, l’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, svoltasi oggi, 30 giugno a Roma, ha confermato Adriano Giannola nel ruolo di presidente e deliberato l’ingresso nel Cda di nuovi consiglieri tra i quali tre donne su quattro, che vanno così a rafforzare la presenza femminile nei vertici dell’Associazione.

Si tratta di Flavia Martinelli, Ordinario di Politiche e Strategie per la Coesione Territoriale, pres-so il Dipartimento di Architettura e Territorio dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria; Laura Polverari, Associata in Scienze Politiche presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI) dell’Università degli Studi di Padova, dove è anche fondatrice e co-direttrice dell’Osservatorio sulle Capacità Istituzionali ed Amministrative (#CAPIS); Valeria Termini, Ordinario di Economia politica, è titolare dell’insegnamento di Economia e regolazione dei mercati dell’energia per uno sviluppo sostenibile nella Facoltà di Economia “Federico Caffè” dell’Università di RomaTre. Senior Fellow della Luiss School of EuropeanPolitical Economy (SEP) e Consigliere scientifico dell’Istituto Affari Internazionali (IAI); Vincenzo Viti, deputato per tre legislature e assessore regionale, era già componente del Consiglio di Amministrazione della Svimez, in rappresentanza della Regione Basilicata, dal 2015.