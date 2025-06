Adriano Palomba nominato area sales director di Jabra per Italia, Spagna e Africa Nord Ovest

Jabra, player globale leader nello sviluppo e nella produzione d’innovative soluzioni audio, video e di collaborazione, studiate per migliorare il business, annuncia un cambiamento chiave all’interno del suo team: Adriano Palomba è stato nominato Area Sales Director per l’Italia, la regione Iberica e l’Africa Nord Ovest. Questa nomina fan parte di un forte impegno a sviluppare i talenti interni e a rafforzare la strategia B2B dell’azienda.

Per oltre 150 anni, Jabra si è costantemente reinventata e nell’ultimo anno ha subito alcuni cambiamenti significativi, come parte di una più ampia “strategia One GN”. La nuova organizzazione si concentra sull’unione delle competenze di tutti i suoi marchi, nei settori dell’udito, del videogame e dell’impresa, per fornire innovative soluzioni nell’elaborazione dell’audio e del video, grazie a risorse condivise su scala che promuovano le tecnologie, le sinergie e il valore per i clienti.

In quest’ottica, la nomina di Adriano Palomba, dipendente di lunga data, riflette non solo la capacità di Jabra di far crescere i propri talenti, ma anche di rispondere alle complesse sfide del mercato professionale con strategie sempre più mirate ai singoli mercati e alle loro specifiche esigenze presenti e future.

Nato a St Mandé (Francia) nel 1970 e laureato in Economia e commercio presso l’Ispac, Adriano Palomba ha maturato significative esperienze nei settori delle telecomunicazioni e leisure-automotive, in particolare in qualità di Sales Administration Manager per Avis Budget Group, Sales Administration group leader in Sfr e Team Leader in Norauto.

Dal 2004, Palomba entra a far parte di Jabra come Customer Service Manager e presto viene promosso a Operations Director. Successivamente ricopre i ruoli di Country Manager per l’Italia, Channel sales manager per Francia, Italia e Spagna, Channel Large Enterprise Sales Director per la Francia e, infine, Large Entreprise Sales Director per l’intera area Sud Emea.