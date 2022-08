Adriatico, sfiorato lo scontro Usa-Russia. Ammiraglia Nato bloccata da nave e caccia di Putin

Adriatico, sfiorato lo scontro Usa-Russia. La portaerei Truman, ammiraglia Nato sarebbe stata “bloccata” da una nave russa, la “Varyag” e da un caccia “Ammiraglio Tributs”. A raccontarlo è la Repubblica. Sarebbe accaduto qualche settimana fa.

Si è trattato di “una manovra a tenaglia – si spiega – per controllare a distanza coi radar puntati gli spostamenti della nave americana. Un gesto che ha creato parecchia tensione proprio nel mare di casa nostra. A quanto pare a mettere in atto la manovra c’era anche una terza unità, il “Vasily Tatishchev“, un battello spia in grado di intercettare le comunicazioni radio e gli impulsi dei sensori. Il compito del battello era quello di registrare le reazioni della Nato alle incursioni della nave russa e del caccia. Il tutto per contraollare il varco tra lo Ionio e l’Adriatico. E a largo di Santa Maria di Leuca si sarebbero trovati di fronte il “Varyag” e l’incrociatore americano Forrest Sherman”.