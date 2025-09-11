Adriatronics, c’è l’accordo con Startech Industries per il rilancio del sito di Trieste

Siglato l’accordo tra Adriatronics (ex Flextronics) e Startech Industries per il rilancio del sito produttivo di Trieste, un passo decisivo per restituire al territorio una prospettiva industriale e occupazionale solida. A formalizzare l’intesa è stato il tavolo convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con la partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia, delle organizzazioni sindacali e di Confindustria.

La vicenda affonda le sue origini nel novembre del 2024, quando la multinazionale americana Flextronics annunciò la cessione del sito produttivo triestino al fondo tedesco FairCap dopo il mancato rinnovo del contratto con il suo principale committente. FairCap, tramite la controllata Adriatronics, rilevò le attività. Da quel momento le istituzioni locali e il ministero sollecitarono una proposta concreta per assicurare continuità al sito produttivo, salvaguardia dei posti di lavoro e un progetto di rilancio credibile.

Ora l’accordo con Startech Industries prevede un investimento complessivo pari a 80 milioni di euro. Startech produrrà nel sito di Trieste trasduttori ottici di terza generazione destinati ai data center, tecnologia di punta che sembra garantire un valore aggiunto sia sul piano innovativo sia su quello competitivo.

Sul fronte occupazionale, l’intesa stabilisce l’assorbimento totale degli attuali 333 dipendenti. Ma non finisce qui: quando l’impianto sarà a pieno regime, è previsto un incremento fino a 420 lavoratori, offrendo dunque nuove opportunità significative per l’area.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha commentato l’accordo come un “obiettivo centrato”, che restituisce al sito triestino una dimensione produttiva e un valore strategico che non potevano essere dispersi. Dal canto loro, le autorità regionali e i sindacati avevano evidenziato in più occasioni criticità legate all’assenza di un piano industriale affidabile, nonché problemi di trasparenza nel processo decisionale.

L’accordo rappresenta inoltre un caso emblematico di politica industriale: la reindustrializzazione è stata fortemente spinta dall’intervento pubblico sin dal febbraio 2025, quando MIMIT, Regione e parti sociali intervennero per stimolare il fondo FairCap a trovare un partner industriale in grado di garantire non solo continuità, ma anche sviluppo.

In sintesi, il futuro del sito Adriatronics di Trieste pare ora assicurato: tecnologia avanzata, investimenti robusti, salvaguardia occupazionale. Se il piano sarà attuato compiutamente, l’impatto sul territorio potrà essere importante, non soltanto in termini di lavoro, ma anche di rafforzamento della filiera industriale high tech.