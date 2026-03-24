Arte spontanea e digitale, progetto da Vico Equense per scoprire nuovi talenti

L’arte spontanea incontra le tecnologie digitali. Sabato 21 marzo è stato presentato al Cinema Teatro Aequa il progetto “Aequa Spont Art – L’imperfezione come risorsa: tra arti spontanee e frontiere digitali”, iniziativa promossa dal Nuovo Cinema Aequa per trasformare il territorio in un hub internazionale dell’arte spontanea.

L’obiettivo è dare voce a forme artistiche istintive, dalla poesia alla Glitch Art, valorizzando il talento individuale contro l’omologazione digitale. Il progetto prevede tre fasi principali: la “Chiamata alle Arti” per censire artisti emergenti, la creazione di un’Area Museale Digitale con certificazione NFT e la realizzazione di un Villaggio dell’Istinto con festival open air ispirati al New Bauhaus Europeo.

Alla presentazione erano presenti il sindaco Giuseppe Aiello, il presidente del Cineteatro Aequa Bruno Alvino, l’accademico Derrick de Kerkhove, la direttrice regionale cultura Rosanna Romano, la giornalista Maria Pia Rossignaud e Pier Paolo Provenzano, presidente dell’Associazione La Terza Classe, accompagnati dal gruppo folk “La Terza Classe”. Il coordinamento è curato dall’Associazione Opera aps.

L’iniziativa gode del patrocinio morale del Comune di Vico Equense e del finanziamento PR Campania Fesr 2021-2027. Tra i partner figurano Cantine Torre Ferano, Aerma Polani, AI Ecosystem Lab e Libreria Ubik Vico Equense.

Chiunque voglia partecipare al censimento e alla “Chiamata alle Arti” può consultare il regolamento sul sito ufficiale: http://www.aequa.it/spontart.html.