Aerei a Kiev, la Svezia propone una coalizione internazionale per decidere

La Svezia sostiene la creazione di una coalizione internazionale che prenda decisioni in merito alla fornitura di aerei da combattimento all’Ucraina. Lo ha detto il primo ministro svedese, Ulf Kristersson, in una conferenza stampa congiunta con il presidente Volodymyr Zelensky a Kiev, riferisce Ukrinform. Riguardo poi alla consegna del sistema di artiglieria svedese Archer, Kristersson non ha fornito date esatte e ha osservato che vi sono problemi pratici. A sua avviso, comunque accadrà il prima possibile