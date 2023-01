Aereo precipita in Nepal, morti i 72 passeggeri. A bordo anche 15 stranieri (nessun italiano)

Un aereo passeggeri nepalese da 72 posti della Yeti Airlines si è schiantato in una gola mentre atterrava in un aeroporto di recente apertura nella località turistica centrale di Pokhara. Nello schianto sarebbero morti tutti i passeggeri, tra i quali, riferisce un della compagnia aerea, Sudarshan Bartaula, ci sarebbero anche 15 stranieri (cinque indiani, quattro russi, due sudcoreani e uno ciascuno dall’Irlanda, dall’Australia, dall’Argentina e dalla Francia). I soccorritori hanno perlustrato il luogo dell’incidente vicino al fiume Seti, che si trova a circa 1,6 chilometri (quasi un miglio) dall’aeroporto internazionale di Pokhara, usando delle corde per estrarre i corpi dai rottami del velivolo.Tek Bahadur K.C., un alto funzionario amministrativo nel distretto di Kaski, ha detto che si aspettava che i soccorritori trovassero altri corpi in fondo alla gola. Non è chiaro cosa abbia causato lo schianto dell’aereo.

L’autorità aeronautica ha detto che l’aereo ha preso contatto l’ultima volta con l’aeroporto vicino a Seti Gorge alle 10.50 prima di schiantarsi.Il primo ministro Pushpa Kamal Dahal, che si è precipitato all’aeroporto dopo l’incidente, ha detto che l’aereo stava volando dalla capitale, Kathmandu, a Pokhara. Ha esortato il personale di sicurezza e il pubblico in generale ad aiutare con i soccorsi. Immagini e video condivisi su Twitter mostrano pennacchi di fumo che si alzano dal luogo dell’incidente mentre i soccorritori, i soldati nepalesi e la folla si radunano intorno al relitto dell’aereo.Secondo i dati di tracciamento aereo di flightradar24.com, l’aereo aveva 15 anni ed era “dotato di un vecchio transponder con dati inaffidabili”.