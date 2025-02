Aereo si ribalta in atterraggio, incidente a Toronto – Video

(Adnkronos) –

Un aereo della Delta ha avuto un incidente nell’atterraggio all’aeroporto Pearson di Toronto, in Canada, e oggi 17 febbraio si è ribaltato in pista, come riferisce Usa Today. Il volo proveniva da Minneapolis. I servizi paramedici hanno riferito all’Afp che 15 persone sono rimaste ferite, tra cui tre in condizioni critiche: un bambino, un uomo sulla sessantina e una donna sulla quarantina. Tutti i feriti, compresi quelli con ferite lievi, sono stati trasportati negli ospedali della zona in ambulanza o in elicottero, ha affermato il servizio paramedico. Sui social compaiono video dal luogo dell’incidente: “L’aereo si è ribaltato, stiamo uscendo tutti”, si sente dire in una clip.

“Il Toronto Pearson Airport è a conoscenza di un incidente in fase di atterraggio che ha coinvolto un aereo della Delta Airlines in arrivo da Minneapolis. Le squadre di emergenza sono intervenute. Tutti i passeggeri e l’equipaggio sono stati rintracciati”, si legge in un tweet dello scalo canadese.

Delta Airlines ha quindi confermato che l’aereo precipitato trasportava 80 persone. “Il volo trasportava un totale di 80 persone, 76 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio”,si legge nella dichiarazione. “Diversi passeggeri feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona. Il nostro obiettivo principale è prenderci cura delle persone colpite”, ha affermato la compagnia.

Immagini drammatiche trasmesse dalle emittenti locali e condivise sui social media hanno mostrato persone che barcollavano lontano dall’aereo CRJ-900 capovolto, proteggendosi il viso dalle raffiche di vento. Le squadre antincendio sembravano bagnare l’aereo con acqua mentre il fumo si sollevava dal jetliner.

Il ministro federale dei trasporti Anita Anand ha confermato che c’erano 80 persone sul volo. “Sto seguendo da vicino il grave incidente all’aeroporto Pearson che ha coinvolto il volo Delta Airlines 4819 da Minneapolis”, ha scritto su X. Il premier dell’Ontario Doug Ford, nel frattempo, ha detto di essere “sollevato dal fatto che non ci siano vittime dopo l’incidente a Toronto Pearson”, aggiungendo che l’aeroporto e le autorità locali stavano fornendo aiuto. Il Transportation Safety Board canadese ha detto che stava inviando una squadra di investigatori sul luogo dell’incidente.

L’incidente di oggi avviene dopo altri recenti incidenti aerei nel Nord America, tra cui una collisione in volo tra un elicottero dell’esercito americano e un aereo passeggeri a Washington, in cui sono morte 67 persone, e un incidente aereo per il trasporto medico a Philadelphia, in cui sono morte sette persone.