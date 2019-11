Aeroday a Napoli, tante opportunità: in oltre mille si candidano per lavorare nel settore

Ingegneri del settore aeronautico, di quello aerospaziale, dell’elettronica e della meccanica; neodiplomati periti elettronici e meccanici, delle telecomunicazioni e dell’Information Tecnology; profili con esperienza specifica in ambito aeronautico. E ancora, assemblatori, collaudatori, strutturisti, montatori, laminatori, verniciatori, tornitori e fresatori: sono i profili ricercati dalle aziende del settore dell’aerospazio che hanno partecipato oggi all'”AeroDay”, la giornata di Job Matchinge dedicata a un settore in forte crescita, l’aerospace, organizzata, sottolinea un comunicato, da Synergie Italia in collaborazione con la Scuola Politecnica e delle Scienze di base dell’Università Federico II di Napoli e che si è tenuta presso il Dipartimento di Ingegneria della Federico II. “In tutto 1.000 candidati alla ricerca di un’opportunità di impiego che hanno avuto la possibilità di presentarsi direttamente alle aziende più importanti del settore e provare a far decollare la loro carriera” è scritto nella nota. Aperti oltre 100 profili, divisi in parti uguali tra laureati e diplomati. I candidati che hanno partecipato alle selezioni sono distribuiti per il 40% in diplomati e il 60% in laureati. Prevalgono gli uomini, che ammontano al 70% del totale, mentre le donne coprono il restante 30%. Tutti entreranno comunque nel data base di Synergie Italia. L’età media dei partecipanti va dai 25 ai 30 anni, ma non mancano figure senior con esperienza già maturata nel settore. Allestito anche un corner Synergie per le posizioni estere, sempre nel settore aero: i candidati potrebbero orientarsi verso diversi Stati europei come Germania, Inghilterra, Francia, Spagna. Hanno partecipano alle ricerche dei profili dodici aziende e in particolare: Leonardo, A.Abete Srl, Aerosoft Spa, AVIO Spa, HTT – Centro Affilatura, MTA P.R Trading Srl, Netcom Group Spa, Officine Meccaniche Irpine Srl, SICAMB Spa, TESI Tecnologie e Servizi Innovativi Srl, VulcanAir Spa, Protom. “L’AeroDay Synergie alla Scuola Politecnica della Federico II di Napoli- ha spiegato Giuseppe Garesio, amministratore delegato di Synergie Italia – è la terza edizione italiana (dopo gli eventi di Torino e Varese ). Un format che nasce in Francia e che sta raggiungendo un successo crescente in questi anni anche in Italia. Lo sviluppo della divisione “aero” in Italia è un tassello fondamentale della strategia del gruppo Synergie: il nostro obiettivo è consolidarci in un settore trainante e fortemente innovativo per l’economia del nostro Paese”. Per Luigi Carrino, presidente del Distretto Aerospaziale della Campania – DAC, “il Distretto è un hub naturale di relazioni e di opportunità. Un aggregato di competenze che per sua natura valorizza il capitale umano, anche nell’ottica di supportare il trasferimento di conoscenza verso tecnologie abilitanti e metodologie che ci consentano di avere un ruolo da protagonisti nella sfida dell’industria 4.0. Sin dalla nostra nascita, infatti, abbiamo destinato gran parte delle nostre energie al matching tra domanda e offerta di lavoro, incentivando la formazione specializzata dei giovani talenti del territorio a favore dell’innovazione tecnologica”. “Una possibilità – aggiunge Carrino – che deriva anche dalla natura della nostra compagine societaria: al Distretto partecipano università, centri di ricerca, gruppi industriali e piccole imprese che, secondo il sistema di regole che abbiamo condiviso, già operano e cooperano fra loro attraendo cervelli e competenze”.