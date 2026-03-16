Aeroitalia investe su Salerno: da quest’estate nuovi collegamenti con Grecia e Baleari

Si è svolta presso la Camera di commercio di Salerno la conferenza stampa congiunta di Aeroitalia e Gesac, segnando un passo decisivo per il consolidamento della presenza della compagnia aerea all’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento, porta d’accesso privilegiata per il Cilento e l’intera Campania.

Durante l’incontro sono state annunciate quattro nuove rotte internazionali leisure operative nei mesi di luglio e agosto 2026: due verso le isole Baleari in Spagna e due verso le isole greche, ampliando significativamente l’offerta estiva dello scalo salernitano.

Rotte nazionali e frequenze

Aeroitalia conferma il posizionamento di un aeromobile basato a Salerno e l’attivazione di 19 frequenze settimanali verso Genova, Milano Malpensa, Torino e Trieste, operate con i moderni Embraer 190 da 100 posti, con tariffe a partire da 39,99 euro.

Salerno ↔ Milano Malpensa: due voli giornalieri dal lunedì al venerdì; sabato e domenica frequenze ridotte.

Salerno ↔ Genova: giovedì e domenica.

Salerno ↔ Trieste: martedì e sabato.

Salerno ↔ Torino: lunedì, mercoledì e venerdì.

Nuove rotte internazionali per l’estate

Salerno ↔ Mykonos: giovedì e domenica.

Salerno ↔ Santorini: venerdì e lunedì.

Salerno ↔ Ibiza: mercoledì.

Salerno ↔ Palma Mallorca: martedì e sabato.

Crescita dello scalo e sviluppo territoriale

Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia, ha sottolineato l’importanza strategica dello scalo: “Siamo orgogliosi di rafforzare la nostra presenza a Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento, infrastruttura chiave nel cuore della Campania. Questo successo è frutto di una collaborazione virtuosa con istituzioni e stakeholder locali, che ha trasformato una visione in realtà operativa”.

Per Roberto Barbieri, ad di Gesac, le nuove rotte rappresentano “un passo avanti nel percorso di crescita dell’aeroporto, frutto di intenso lavoro con Aeroitalia, con il sostegno delle istituzioni e il miglioramento delle infrastrutture di accesso. Il nuovo terminal di aviazione generale per voli privati sarà operativo già da questa estate”.

Andrea Prete, presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno, ha aggiunto: “Salerno si conferma secondo scalo regionale e infrastruttura chiave per la Campania e territori limitrofi. Il completamento delle opere aeroportuali e il prolungamento della metropolitana sono fondamentali. Attendiamo dalla Regione Campania un intervento deciso sull’addizionale comunale per sostenere promozione e competitività del territorio”.

L’iniziativa conferma l’intento di consolidare l’Aeroporto di Salerno come hub nazionale e internazionale, rafforzando la mobilità turistica e l’internazionalizzazione dell’area.