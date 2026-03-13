Aeroitalia scommette sullo scalo di Salerno: investimenti e collegamenti internazionali, si presenta il piano

Aeroitalia punta sull’aeroporto di Salerno con un nuovo piano di investimenti che prevede l’attivazione di collegamenti internazionali e il posizionamento stabile di un aeromobile presso lo scalo. I dettagli dell’operazione saranno presentati nel corso di una conferenza stampa in programma lunedì 16 marzo alle ore 11,30 nella sede della Camera di commercio di Salerno, in via Roma.

L’iniziativa servirà a illustrare la strategia della compagnia aerea per rafforzare la presenza sullo scalo salernitano, destinato a svolgere un ruolo sempre più rilevante nel sistema aeroportuale campano. Nel corso dell’incontro saranno annunciati i nuovi collegamenti previsti e le caratteristiche operative dell’aereo che Aeroitalia intende basare stabilmente a Salerno.

All’incontro interverranno Andrea Prete, presidente di Unioncamere e della Camera di commercio di Salerno, Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia, e Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac, la società di gestione degli aeroporti di Napoli e Salerno.