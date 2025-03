Aeromart Montreal, ecco le imprese campane presenti con il Dac al grande evento dedicato al settore

La Regione Campania, insieme al Dac – Distretto aerospaziale della Campania – partecipa con una missione collettiva di aziende e consorzi ad Aeromart Montreal 2025, in programma a Montreal, Canada, dal 25 al 27 marzo 2025. Alla missione collettiva della Regione Campania, si affianca, in sinergia, il Cira, il Centro italiano di ricerche aerospaziali, a Capua.

Aeromart Montreal è uno dei più importanti eventi di networking internazionale dedicato all’industria aerospaziale e riunisce aziende, professionisti ed esperti del settore per discutere le ultime innovazioni e sviluppi nella tecnologia aerospaziale. L’evento è particolarmente noto per il suo formato di incontri B2B, che facilita le connessioni tra potenziali partner, fornitori e clienti e si concentra su vari ambiti dell’industria aerospaziale, inclusi la produzione di aeromobili, i sistemi di aviazione e la relativa supply-chain, lo spazio e rappresenta un’opportunità molto importante a livello internazionale per le PMI campane e le aziende di diverse dimensioni per esplorare e ricercare nuove opportunità di business, condividere conoscenze e collaborare su progetti futuri.

La partecipazione della Regione Campania all’evento, con una propria area regionale, è diretta a promuovere le specializzazioni e le capacità del settore aerospaziale campano al fine di attivare nuovi business per le aziende partecipanti nell’area nord-americana, ed in particolare canadese, area molto interessata ad incrementare collaborazioni e-business con i cluster europei in questo periodo.

Ecco l’elenco dei partecipanti alla missione collettiva:

CONSORZI:

DAC (DISTRETTO AEROSPAZIALE CAMPANO)

IMPRESE: