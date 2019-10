Aeronautica: assunzione di 800 volontari per l’anno 2020

Nuovo arruolamento 2020. Per partecipare basta la Licenza Media. Domanda entro il 20 novembre 2019

Il Ministero della Difesa ha indetto un bando di reclutamento per l’assunzione di 800 volontari nell’Aeronautica militare per l’anno 2020. I requisiti da possedere per partecipare al reclutamento sono: diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore); cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; aver tenuto condotta incensurabile; non essere stati condannati per delitti non colposi; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione; avere idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze Armate etc. Il reclutamento sarà effettuato in un unico blocco, con due distinti incorporamenti, che saranno così suddivisi: il primo incorporamento, previsto nel mese di Maggio 2020, riguarda i primi 400 candidati idonei; il secondo incorporamento, previsto nel mese di Settembre 2020, riguarda i secondi 400 candidati idonei. La selezione sarà effettuata tramite diverse fasi:…

