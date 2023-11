Aeronautica, la prossima sfida è sviluppare la capacità ipersonica. Esperti per 2 giorni a Pozzuoli

“Una nuova sfida: sviluppare la capacita’ ipersonica”: e’ il titolo del simposio tecnico-scientifico organizzato dall’Aeronautica militare nell’ambito delle iniziative che hanno accompagnato il 2023 per il Centenario della Forza armata e che vedra’ riuniti presso l’Accademia aeronautica di Pozzuoli, il 9 e 10 novembre prossimi, i maggiori esperti nel settore provenienti dal mondo della Difesa, del comparto aerospaziale italiano, nonche’ docenti e studenti delle piu’ prestigiose realta’ universitarie italiane e straniere. Circa sei mesi di ricerca ed analisi da parte di oltre 80 tra tecnici, scienziati ed esperti civili e militari del settore verranno riassunti, nella due giorni del simposio, attraverso l’esposizione di cinque panel tematici che faranno una sintesi degli studi condotti su varie aree ritenute di interesse per sviluppare in futuro le capacita’ ipersoniche: dall’aerodinamica alle comunicazioni, dai propulsori ai materiali, dagli spazioporti al diritto spaziale, fino agli aspetti legati alla fisiologia umana nello spazio. Un tema, quello della tecnologia ipersonica, di grande attualita’ e rilevanza per la confluenza di sfide ed opportunita’ che porta con se’, con implicazioni di vasta portata per l’ingegneria aerospaziale, per la difesa nazionale e per l’esplorazione scientifica. In un’era – come quella in cui stiamo entrando – caratterizzata da una sempre maggiore dipendenza dalla velocita’ e dalla capacita’ di adattarsi e reagire, fattori che nell’immaginario collettivo sono da sempre strettamente legati alle forze aeree e spaziali, il simposio di Pozzuoli vuole rappresentare uno sguardo su un futuro ormai prossimo, quello che andra’ “oltre Mach 5”, e che per la complessita’ delle tecnologie coinvolte necessita di uno sforzo coordinato in termini di ricerca, sviluppo ed investimenti.